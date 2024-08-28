輝達股價暴漲員工薪酬優渥 環境高壓離職率卻低

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（中央社舊金山27日綜合外電報導）自2019年初以來，輝達（Nvidia）股價已上漲3776%，由於輝達的晶片是發展人工智慧（AI）必備元件，許多與輝達有關的人因此躋身千萬富豪之列。

但不少輝達現任和前任員工都表示，輝達工時太長、壓力很大，即使有錢，也沒時間旅遊、買房和遊玩。而且有10個人表示，輝達還存在某種文化問題。由於擔心遭到報復，這些人士要求匿名。

彭博報導，這家成立31年的AI晶片大廠市值成長速度超過歷史上任何一家公司。創辦人兼執行長黃仁勳說，與其像競爭對手那樣解雇員工，他更喜歡 「折磨他們，讓他們達到卓越成就」。

一位曾為企業客戶提供技術支援的前輝達員工表示，他被要求每週工作7天，經常工作到凌晨1、2點。他說，許多前同事，特別是工程師團隊的同事工時更長。他形容當時的環境就像壓力鍋，好幾次會議都變成大喊大叫的爭論，但豐厚的薪酬待遇讓人難以下決心離開。他已於5月離職，並要求匿名以便坦誠談論公司的情況。

另一名在營銷部門工作到2022年的前輝達員工說，經常一天參加7到10個會議，每次都有30多人參與，期間經常發生爭吵與咆哮。但她因為有「金手銬」，所以忍了兩年才離職。為了保護職業生涯，該員工要求匿名。輝達不予置評。

輝達近年來在留住員工方面沒有遇到任何麻煩，部分原因是其授予的股票獎勵通常要4年才能兌現，所以員工為了拿到全部薪酬，會堅持留下來。根據2024年永續報告書，2023年輝達有5.3%的員工離職，但在市值突破1兆美元後，離職率下降近一半至2.7%。根據輝達，整個半導體業人員流動率比他們高得多，達到17.7%。

一名6月離職的前工程部員工表示，那些在公司工作近10年的人早就賺夠退休的錢，但許多人沒有這樣做，因為等到下一次股票授予到時，他們還能賺上幾百萬美元。

股價爆炸性上漲意味著許多輝達員工比其他晶片製造商的同行擁有更多積蓄。11年前加入輝達的財務長克瑞斯（Colette Kress）持有價值約7億5870萬美元的股票。而英特爾（Intel）財務長辛斯納（Dave Zinsner）持有的股票價值僅313萬美元。輝達競爭對手超微公司（Advanced Micro Devices Inc.）雖然股價也快速上漲，但2023年加入超微的財務長胡錦（Jean Hu）持有股票價值也只有643萬美元。

這位不願透露姓名的前工程部門員工表示，從2023年到2024年，在輝達工作意味著經常會遇到幾乎所有資深員工都在炫富。他說，經常看到同事們瀏覽房地產網站Zillow，並在閒聊中提到新的度假屋，購買超級盃和NBA總決賽等大型體育賽事的門票也是家常便飯。

吸引力不僅僅是錢。曾於2020年至2023年在輝達工作的朱尼奧（Airan Junior）表示，輝達就像迪士尼樂園，許多團隊在解決有趣的技術問題。他曾在巴西的一個銷售團隊工作，他認為雖然公司的文化有悖傳統，但的確帶來巨大成功。目前輝達占據AI晶片市場90%的銷售額。

大多數員工似乎都認可黃仁勳不同尋常的領導風格。他在Glassdoor上的支持率為97%，高於谷歌（Google）母公司Alphabet Inc.的94%、蘋果公司（Apple Inc.）的87%、Meta Platforms Inc.的66%和亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）的54%。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1130828