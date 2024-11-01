許舒博：川普言行不可控 若入主白宮對台灣衝擊較大

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（中央社記者劉千綾台北1日電）美國總統大選倒數，商總理事長許舒博表示，對台灣來說，民主黨總統候選人賀錦麗若當選下屆美國總統，將在可控範圍，反觀共和黨總統候選人川普言行較不可控，可能帶來較大衝擊：至於川普稱台灣搶走晶片生意說法，許舒博認為，是對台積電有所誤解。

中華民國全國商業總會今天舉辦第78屆商人節暨金商獎頒獎典禮，許舒博會前受訪表示，美國總統大選不論是共和黨總統候選人川普，或民主黨總統候選人賀錦麗勝出，並不會改變美國保護主義、美國優先的主軸。

他認為，對台灣來說，賀錦麗若當選下屆美國總統，比較在可控範圍內，反觀川普的許多言詞和行為非可控，會帶來比較大的衝擊。

許舒博表示，美國是台灣很重要的貿易夥伴，美國是台灣的第2大出口市場，台美經貿息息相關，需要密切關心選情；若雙方有誤解，可能需要透過相關人員去解釋，尤其是川普稱「台灣搶走晶片生意」，對台積電有所誤解，應該對此加強說明，否則可能對企業會造成很大的打擊。

許舒博表示，無論是誰當選下屆美國總統，政府應該要有策略方針與美國討論。

商總近期舉辦「服務業缺工座談會」，邀請勞動部、經濟部等單位共同討論如何解決缺工問題，媒體關心座談會後是否有具體解方。許舒博表示，年底前很難凝聚出共識，建議服務業底層勞工適度開放移工，以及全面性開放僑外生留台從事AI和服務業等產業。（編輯：潘羿菁）1131101