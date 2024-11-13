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迎慕尼黑電子展 富采推人車互動智慧光源

2024/11/13 18:20
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（中央社記者潘智義台北13日電）迎接德國慕尼黑電子展，LED廠富采今天表示，隨著車用光源多元發展，此次參展鎖定市場趨勢，以車用關鍵光源技術，滿足智慧車大量人機互動的需求。

富采旗下隆達電子於11月12日至15日以More than Vehicle為主題，聯手合作夥伴參加德國慕尼黑電子展（Electronica），展示多元的車內外智慧光源。

富采表示，積極推動「3+1長期發展策略」，專注3大核心領域，包含車用、先進顯示、智慧感測，並拓展新領域。

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為顛覆用車習慣，提升乘車體驗，隆達說明，車用智慧光源解決方案，以「互動」為設計核心，將車用產品注入新元素，實現人機互動。

為展出微型發光二極體（MiniLED）矩陣式車前智慧顯示，隆達打造超過48萬顆LED的高解析度矩陣式車外顯示，提供細緻的顯示效果，且其亮度與一般OLED 3000尼特（nit）相比，擁有高達4萬尼特高亮度表現，在大太陽照射時，仍可清楚顯示動態訊息。（編輯：楊蘭軒）1131113

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