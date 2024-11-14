權值股熄火 台股跌144.85收22715點
2024/11/14 14:04（11/14 14:12 更新）
（中央社記者江明晏台北14日電）台股今天開低震盪，盤中跌勢擴大至240點後收斂，終場下跌144.85點，收在22715.38點，台積電收平盤、鴻海、聯發科等權值股下跌，AI題材股走揚，航空族群高飛。
市場憂心川普當選美國總統後，將提高關稅導致通膨加劇，外資連2日賣超台股逾新台幣900億元，台股今天開低震盪，守不住紅盤，盤中跌勢擴大，下探22619點，跌逾240點，隨後跌勢收斂。
加權指數今天收在22715.38點，下跌144.85點，跌幅0.63%，成交量新台幣3996.55億元，電子股、金融股下跌逾0.5%；代表中小型股票的櫃買指數下跌1.48%。
觀察權值股走勢，台積電盤中下探10元，至1025元，終場收平盤1035元，鴻海下跌3元，跌幅1.4%，聯發科下跌1.59%，大立光下跌1.7%。
部分AI概念股今天勁揚，神達漲停，緯穎漲逾5%、散熱股奇鋐漲逾3%，華碩漲1.96%。
航空族群高飛，長榮航股價睽違1年多重登40元關卡，漲幅1.63%，收在40.5元，台灣虎航收漲停，至72.7元。（編輯：張均懋）1131114
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