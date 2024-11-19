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台股漲302.26點

2024/11/19 13:52
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（中央社台北19日電）台北股市今天開高走高，收盤漲302.26點，為22848.8點，漲幅1.34%，成交金額新台幣3551.73億元。

加權指數開盤為22614.74點，盤中最高22906.69點，最低22578.75點；不含金融股指數19949.2點，漲270.71點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.32%、食品股漲0.63%、塑化股跌0.35%、紡織股漲1.02%、機電股漲1.52%、造紙股漲0.57%、營建股漲1.86%、金融股漲1.05%。

委買張數2205萬6876張，委賣張數1122萬1444張，成交張數743萬5795張。

收盤時上漲788家，下跌172家，持平89家。

成交量前5名個股為神達、泰金寶-DR、金寶、元大滬深300正2、元大台灣50反1。

漲幅前5名個股為華冠、AMAX-KY、光鋐、高力、佳和。

跌幅前5名個股為力銘、日成-KY、東訊、隆銘綠能、錸寶。1131119

#台股
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