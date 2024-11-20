民眾出國熱潮 第3季旅行逆差36.9億美元創新高

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）中央銀行今天公布113年第3季國際收支，由於台灣民眾出國熱潮，第3季旅行收支逆差飆至36.9億美元，創歷年單季新高紀錄；此外，全球供應鏈重組，台積電等高科技廠商紛紛赴海外投資，前3季對外直接投資淨額改寫歷年同期新高紀錄。

央行統計，今年第3季經常帳順差274.8億美元，金融帳淨資產增加245.0億美元，央行準備資產增加16.1億美元。

經常帳方面，商品貿易順差為291.7億美元，較去年同季減少19.5億美元，因出口衍生需求帶動廠商備料擴增，導致進口增額大於出口增額。

服務收支逆差則擴大至46億美元，逆差規模為歷史第3大。央行經研處副處長陳裴紋說明，主要是旅行支出增加所致。

陳裴紋指出，第3季旅行支出達62億美元，收入僅25.1億美元，導致旅行收支逆差衝上歷年單季新高，背後原因是台灣民眾熱衷出國，第3季出國達448萬人次，已經回到疫情前的水準，然而，來台旅客卻只有173萬人次，是疫情前的6成。

陳裴紋分析，民眾一向喜愛出國，但台灣今年天災較多，外國旅客來台不如預期，使得逆差規模擴大。

金融帳方面，直接投資淨資產增加80.1億美元，其中，居民對外直接投資淨增加106.6億美元，外資來台直接投資淨增加26.5億美元。

陳裴紋表示，對外直接投資淨額已經連2季突破百億大關，是歷年較少見的情況，而且今年第2季107.1億美元，創歷史新高，第3季也有106.6億美元的水準，為歷史次高，主要是廠商因應地緣政治因素及供應鏈安全考量，進行全球布局，國內又以高科技廠商赴海外投資較顯著，台積電赴美國設廠就是最知名的案例。

陳裴紋指出，今年前3季累計對外直接投資淨額達249億美元，已創歷年同期新高。

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儘管台灣金融帳長期呈現淨流出，央行說明，經常帳是統計對外商品及服務等的交易，如果商品及服務輸出大於輸入，表示經常帳有順差，而國外收入大於支出的情況下，一國對外淨債權必然增加，表示該國資金淨流出。

央行表示，對外淨債權的增加，如果是民間部門持有，就是金融帳淨資產的增加；如果由貨幣當局持有，則是準備資產的增加。經常帳有順差的國家，如日本、新加坡、韓國、德國及台灣等，金融帳淨資產多呈增加。（編輯：潘羿菁）1131120