美對中半導體祭新禁令 台積電ADR強漲5.27%

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）美股那斯達克和標普指數創歷史新高，英特爾執行長季辛格退休，台積電ADR強勢收漲5.27%，美國向中國半導體業再祭出口管制措施，新禁令包括限制向中國出貨高頻寬記憶體（HBM）晶片。法人表示，台股後續留意美國新出口禁令對台灣相關業者影響。

美股在12月第一個交易日表現強勁，那斯達克指數和標普500指數收盤創歷史新高。道瓊工業指數跌128.65點或0.29%，收447820點，標普500指數漲14.77點或0.24%，收6047.15點。

那斯達克指數揚升185.78點或0.97%，收19403.95點，費城半導體指數勁揚128.76點或2.61%，收5055.32點。

晶片製造商英特爾（Intel）2日宣布執行長季辛格（Pat Gelsinger）退休，12月1日起生效，英特爾股價開高走低，終場下跌0.5%收23.93美元。

人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）走勢震盪，終場漲0.27%收138.63美元，台積電美國存託憑證（ADR）強勢，終場大漲5.27%收194.4美元。

美國政府今天向中國半導體業祭出3年內的第3波管制措施，晶片設備製造商北方華創等140間中企被列入出口黑名單，新禁令包括限制向中國出貨高頻寬記憶體（HBM）晶片，外媒分析，台灣、韓國和新加坡部分業者恐受影響。

台股2日在台積電和聯發科等電子權值股帶動下，終場大漲474.43點，收在22736.93點，收復短均線和季線約22592點，成交值新台幣3106.67億元。

三大法人2日合計買超202.56億元，其中自營商買超3.79億元，投信買超48.55億元，外資及陸資買超150.22億元，外資終結連4賣。

在台指期淨部位，三大法人2日淨空單減少6168口至1萬2252口，其中外資淨空單減少7350口至3萬7509口。

本土期貨法人分析，英特爾執行長季辛格退休，台積電ADR強勢表態，後續留意美國新出口禁令對台灣相關業者影響。

期貨法人指出，台股2日走高，代表多方防守態度明確，觀察上檔反壓均線能否帶量突破，以及AI概念股能否繼續扮演主流。

台股2日大漲，不過匯市在美元強彈下，新台幣盤中一度跌破32.6元關卡，收盤收32.598元，重貶1.41角，創下近4個月低點。

台積電2日舉辦供應鏈管理論壇，董事長暨總裁魏哲家表示，半導體生態系和全球供應鏈是台積電成功的關鍵，並是塑造未來的重要角色。（編輯：張均懋）1131203