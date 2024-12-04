金融業資產調節 元大出售舊商辦18億成交

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（中央社記者何秀玲台北4日電）台灣房屋根據實價登錄顯示，11月元大證券和元大商業銀行共同完成出售承德路三段的舊元大金控大樓，總共新台幣18億元，由投資公司接手，原址的元大股務代理部搬遷到大安區自有商辦。台灣房屋表示，顯示壽險和金融業者在投資和自用的雙重需求下，近年也投入商用不動產市場。

台灣房屋集團趨勢中心今天發出新聞稿指出，今年金融業者處分台北商用不動產的案例，總金額最高的是南山人壽保險，在1月時以約47.9億元，出售內湖「南山瑞光大樓」、「南山利豐大樓」2棟商辦，買方台達電因有自用擴廠需求，因此2棟全數包下。

另外同樣整棟商辦交易案還包括，華南金資產管理公司，以約3.85億元出售整棟內湖商辦。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，金融業資金豐沛，購置商辦店面不僅能做為分行自用，出租投報率也都維持在水準之上，在長期持有後增值可觀，出售資產獲利了結，資產調節之餘，自用店面也可趁機舊換新。

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張旭嵐觀察，近年AI科技產業夯，不少高科技產業有新增企業總部和擴張研發中心的需求，尤其是需要整棟商辦或是大坪數標的，並需位在交通便利、設施齊全的產業聚落商業區，不僅能提升辦公環境和企業形象，還能吸引人才進來，因此「整棟、大坪數、產業集中區」的商辦，成各企業和法人投資置產的首選。

第一建經研究中心副理張菱育指出，目前壽險業置產投報率以2.97%為低標，年化收益率門檻越來越高，若無法達法定標準，需改善或適機出售，隨著利率調升，市場置產型買方，也多以3%為置產投報參考值，對於不少資金足夠的企業來說，購置自用商辦也會成為穩定經營的公司目標。（編輯：潘羿菁）1131204