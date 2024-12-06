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台股跌74.67點

2024/12/6 13:50
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（中央社台北6日電）台北股市今天開高走低，收盤跌74.67點，為23193.27點，跌幅0.32%，成交金額新台幣3609.33億元。

加權指數開盤為23278.68點，盤中最高23361.12點，最低23137.62點；不含金融股指數20235.61點，跌75.46點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.1%、食品股漲0.42%、塑化股跌0.53%、紡織股漲0.08%、機電股跌0.48%、造紙股漲0.04%、營建股漲2.36%、金融股漲0.1%。

委買張數2064萬9170張，委賣張數1082萬2046張，成交張數662萬604張。

收盤時上漲489家，下跌432家，持平129家。

成交量前5名個股為神達、鴻準、復華台灣科技優息、元大滬深300正2、群益優選非投等債。

漲幅前5名個股為邦睿生技-創、芯鼎、資通、華經、天虹。

跌幅前5名個股為華冠、瑞祺電通、力銘、全漢、華安。1131206

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台股
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