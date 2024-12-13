房仲：今年第3季房貸、利率創15年來新高

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（中央社記者何秀玲台北13日電）台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，全國及六都房貸壓力再創新高，今年第3季全台平均核貸金額新台幣1043萬元，平均貸款利率2.23%，均創15年來季度新高。

全台今年第3季整體核貸總數6萬908件，比上季減少4235件，顯示購屋交易和核貸腳步已有放緩趨勢。

觀察六都，以今年第3季平均核貸金額季增幅度來看，第1名為台北市平均核貸金額1832萬元，季增41%，房貸壓力首度衝破1800萬元大關，高雄市平均核貸金額941萬元，同樣季增41%；台南市平均核貸金額872萬元，季增幅度排名第2，季增36%。

台灣房屋今天發出新聞稿。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，一般正常房貸約在簽約後1個月內完成，今年第3季核貸資料，反映5至8月買氣與交屋熱潮，當時因有新青安貸款挹注，整體買氣正旺，通膨加上市場氛圍，助長房價節節高升，核貸金額隨著增加。

第3季銀行內控加上央行祭出管制，核貸腳步放緩，不少銀行以調高利率與貸款門檻以管控總量，整體核貸表現呈現價增量減現象。

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觀察六都中包括北市、新北及台南市和高雄市，第3季核貸件數相比上季均呈現量縮，雙北及台南量縮件數約落在500至800件內，高雄核貸件數為7990件，較上季減少2004件，為六都中核貸件數量縮最明顯的縣市。

張旭嵐表示，第4季為傳統購屋旺季，受政策影響房市大幅降溫，呈現旺季不旺的狀況，央行將於19日召開第4季理監事會議，是否會再祭出第8波信用管制，也是影響明年房市的重點。不過建商已釋出預售推案放緩的訊息，預計明年初房市將延續自用需求為主的理性購屋氛圍。（編輯：張均懋）1131213