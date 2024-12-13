本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

房仲：今年第3季房貸、利率創15年來新高

2024/12/13 14:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北13日電）台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，全國及六都房貸壓力再創新高，今年第3季全台平均核貸金額新台幣1043萬元，平均貸款利率2.23%，均創15年來季度新高。

全台今年第3季整體核貸總數6萬908件，比上季減少4235件，顯示購屋交易和核貸腳步已有放緩趨勢。

觀察六都，以今年第3季平均核貸金額季增幅度來看，第1名為台北市平均核貸金額1832萬元，季增41%，房貸壓力首度衝破1800萬元大關，高雄市平均核貸金額941萬元，同樣季增41%；台南市平均核貸金額872萬元，季增幅度排名第2，季增36%。

台灣房屋今天發出新聞稿。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，一般正常房貸約在簽約後1個月內完成，今年第3季核貸資料，反映5至8月買氣與交屋熱潮，當時因有新青安貸款挹注，整體買氣正旺，通膨加上市場氛圍，助長房價節節高升，核貸金額隨著增加。

第3季銀行內控加上央行祭出管制，核貸腳步放緩，不少銀行以調高利率與貸款門檻以管控總量，整體核貸表現呈現價增量減現象。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

觀察六都中包括北市、新北及台南市和高雄市，第3季核貸件數相比上季均呈現量縮，雙北及台南量縮件數約落在500至800件內，高雄核貸件數為7990件，較上季減少2004件，為六都中核貸件數量縮最明顯的縣市。

張旭嵐表示，第4季為傳統購屋旺季，受政策影響房市大幅降溫，呈現旺季不旺的狀況，央行將於19日召開第4季理監事會議，是否會再祭出第8波信用管制，也是影響明年房市的重點。不過建商已釋出預售推案放緩的訊息，預計明年初房市將延續自用需求為主的理性購屋氛圍。（編輯：張均懋）1131213

#台北市
#台灣
#央行
#六都
#房貸
#台南市
#台灣房屋集團趨勢中心
#房仲
#高雄市
#張旭嵐
張旭嵐
金融業資產調節 元大出售舊商辦18億成交2024房市代表字網路票選 45.3%民眾選「難」
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：