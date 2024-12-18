萬海：觀察3大變數 明年上半年可望維持旺季水準

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北18日電）萬海總經理謝福隆今天表示，明年市況好，上半年可望維持今年第4季旺季水準，除了關注紅海危機、美東碼頭是否罷工、川普關稅政策等3大變數外，船舶大型化造成的塞港問題也將延續，間接推升運價居高不下。

回顧今年，他指出，去年原本不認為今年市況會好，但2023年10月中旬，因中東局勢緊張、紅海危機爆發，造成產業供需變化，2024年運費比2023年超乎預期地好。

謝福隆表示，船舶大型化造成碼頭擁擠，船舶運量成長速度遠遠超過碼頭負荷量，作業時間拉長，「今年光是新加坡，1艘船等泊就要4到5天」，遠東、上海、寧波也都有塞港現象，船舶航班失序，減少船舶週轉率，這個現象也反映市場活絡，間接讓運價居高不下，預料將延續到明年。

租船市場高漲，謝福隆表示，租金成長2倍，反映船舶供應不足，顯示產業大環境還是積極活絡的狀況，造成營運成本提升；萬海近幾年陸續交船新增運力。

展望明年市況，他表示，取決於美國新政府川普關稅政策，將造成貨載變動，並影響到物流，雖然目前還沒有看到，預料也會有關稅前的搶運潮；美東碼頭醞釀罷工，造成許多貨流往美西，運費也來到4000元，美東也從5300美元往上爬升，所有產業都在關注關稅。

至於美東碼頭罷工機率是否會很高，謝福隆說明，薪資與福利談判已告一段落，癥結點在資方希望自動化，川普目前強烈支持碼頭工人反自動化，後續演變要持續觀察，萬海目前船舶正常運行；但如果全面性東海岸罷工天數長，會影響到船期，船若無法及時回到亞洲，將造成另一波搶艙位現象。

針對第4季營運，謝福隆表示，適逢農曆年前出貨潮，營業額將維持高檔，反映2025年採購的訂單，至於農曆年後的運價，要看船舶調度是否能及時回到亞洲，明年上半年也有望維持第4季旺季水準；目前美國營收占比2成5、亞洲占3成5到4成，到美國、歐洲以民生消費品為主，中國到東南亞的物流多是半成品或原物料。

謝福隆也特別指出，東南亞運價強勢，因為很多船公司將船班抽到中東和其他地區，供需緊張使運價強勢上漲，不排除出現搶艙位的現象，預估到農曆年前都會維持高運價。

萬海前3季每股盈餘（EPS）12.34元，前11月營收新台幣1474.77億元，年增60.54%。針對萬海年終獎金多寡，謝福隆表示，目前尚未出爐，會依照員工績效表現有所不同。（編輯：林家嫻）1131218