台積電鴻海走穩 台股上漲150點站上23100點

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）台股今天走勢震盪，在台積電、鴻海穩盤下，午盤後指數急拉，終場指數收23168.67點，上漲150.66點，收復10日均線23106點。法人表示，短線關注美國聯準會利率會議決策、輝達GB200伺服器出貨進展等。

台股今天由電子權值股台積電、鴻海、台達電、日月光投控、聯電等穩住盤勢，人工智慧AI伺服器概念股廣達小漲，緯創和緯穎小跌；跌深BBU電池相關概念股呈現強勢反彈。傳產類股包括電機機械、塑膠等類股指數漲逾2%。

台股終場加權指數上漲150.66點，收23168.67點，成交值新台幣3989.94億元，漲幅0.65%；電子股終場上揚0.82%，金融下挫0.38%，AI伺服器概念股為主的電腦和周邊設備族群小漲0.36%；代表中小型股的櫃買OTC指數勁揚0.51%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，目前大盤需關注的變數包括美國總統當選人川普人事布局和政策走向、中國經濟走勢、美國聯準會未來利率政策、輝達（NVIDIA）GB200伺服器出貨進展等。

展望台股後市，沈建宏表示，川普政策不確定性的影響逐漸為市場消化，股市將回歸產業與企業基本面，國際股市氣氛正向，觀察以往歷史經驗，農曆年前題材面可期。

觀察類股族群，沈建宏指出，可留意AI概念股、光通訊供應鏈、生技、電動車和汽車電子、低軌衛星、半導體上游材料、高股息殖利率等。（編輯：張良知）1131218