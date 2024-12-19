道瓊指數挫逾千點拖累 台股挫391點跌破23000點
2024/12/19 11:01（12/19 11:13 更新）
（中央社記者潘智義台北19日電）受美國聯準會（Fed）暗示明年將放緩降息腳步影響，美股道瓊指數重挫逾千點影響，台股今天開低震盪，盤中一度下跌逾390點，跌破23000點，最低至22777.3點，權值王台積電盤中跌25元。
10時44分止，加權指數跌334.56點至22834.11點，成交值新台幣2231.83億元。
電子權值股台積電盤中下挫25元至1060元，鴻海跌5.5元至179元，聯發科跌25元至1395元後翻紅。
貨櫃三雄長榮、陽明、萬海多在平盤附近游走。
金融股華南金、富邦金盤中跌幅低於2%，國泰金跌幅約2%。
證券分析師簡伯儀接受電訪表示，台股隨美股回檔，跌破所有短期均線，呈現下彎，若再下挫則面臨跌破半年線風險。現階段可先留意中小型股，年底集團作帳，汰弱留強。（編輯：張均懋）1131219
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