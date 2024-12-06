台股高低震盪逾200點 終場下跌74.67點

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（中央社記者潘智義台北6日電）台股今天早盤由台積電領漲，開高震盪，越過23300點後拉回，收盤跌破23200點，下跌74.67點，高低落差逾200點。

加權指數終場收在23193.27點，下跌74.67點，跌幅0.32%，成交值新台幣3609.33億元；週線收紅930.77點。

主要電子權值股台積電收1065元，跌10元，跌幅0.93%；鴻海收198元，下挫1元，跌幅0.5%；聯發科收1305元，跌20元，跌幅1.51%。

緯軟收136元、東典光電收52.1元、安格收66.5元，均收在漲停板。

8大類股當中，營建股今天表現最強勢，上漲2.36%，宏璟一度漲停，終場收在40.6元，勁揚9.58%；達興工收54.4元，漲5.22%；鄉林收11.35元，漲6.57%。

證券分析師簡伯儀接受電訪表示，台股前4個交易日經歷逾千點漲勢後拉回，但指數短期均線呈多頭排列，技術指標也偏多，不過漲多個股仍可能面臨賣壓。

簡伯儀指出，短線電子股仍是主流，但今天盤面表現不侷限於電子股，在族群輪動下，重電、能源股等也都不錯，美國即將公布非農就業數據，也是今天走勢震盪的原因之一，台股近日漲多，投資人宜審慎不追高。（編輯：林家嫻）1131206