電子類股翻黑 台股量縮漲15點收23120點

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（中央社記者吳家豪台北24日電）台股今天開高漲逾200點，突破23300點，但外資即將進入耶誕長假，投資人追價意願不足，電子類股翻黑，終場加權指數小漲15.7點，收在23120.24點，成交值縮減至新台幣3382.76億元。

電子類股指數今天終場下跌0.07%，金融類股漲0.33%。傳產族群的航運、塑膠及營建收高，分別上漲0.86%、0.48%、0.32%。

晶圓代工廠台積電盤中漲至1095元，逼近歷史高點1100元，隨後漲勢收斂，以平盤1080元作收。鴻海、大立光同樣回到平盤，終場收在185.5元、2550元。

美國拜登政府23日宣布對中國製造的成熟製程半導體展開「301條款」貿易調查，帶動台股矽晶圓及第三代半導體碳化矽（SiC）族群表現，漢磊、嘉晶、合晶盤中亮燈漲停直到終場，收在50.4元、49.5元、29.15元；晶圓代工廠聯電終場漲2.56%，力積電漲5.35%。

人工智慧（AI）伺服器概念股開高走低，廣達終場漲0.69%，收291元，緯創跌0.46%，收107.5元，緯穎下挫4.34%，收2535元。

華南投顧董事長儲祥生對中央社記者表示，外資即將進入長假，除非後續美股出現大漲或大跌，否則到年底前台股剩下幾個交易日應該變化不大，盤勢可能維持整理格局。（編輯：張均懋）1131224