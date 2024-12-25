房仲：補習街轉型 開發商買南陽街透天案拚危老改建

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（中央社記者何秀玲台北25日電）台北著名補習班聚集的南陽街，隨著建物屋齡增加，陸續出現危老都更潮。根據最新實價揭露，今年7月有開發商以近新台幣3.7億元，買下南陽街2棟透天，土地共78.65坪，台灣房屋表示，此開發商在同路段也有其他危老案，推測這2棟透天應會進行危老改建。

台灣房屋今天發出新聞稿指出，南陽街這2棟透天土地使用分區為商四，改建效益極高，而南陽街過去為知名補習街，如今少子化、教學線上化導致補習班數量驟減，但此區仍有不少觀光人潮、辦公需求，加上未來附近的「台北雙星」複合性商業大樓將推出，南陽街逐漸轉型，未來開發商將老透天危老改建後，規劃精品旅館、微型辦公室等，具市場需求。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府2017年公布實施「危老條例」7年以來，台北已核准975件危老案，其中以中山區138件最多，其次為大安區114件、士林區112件。

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張旭嵐說，台北市素地有限，近年推動危老重建案，自2017年修法通過後，祭出時程獎勵，2020年5月上旬前送件可享10%容積獎勵，因此該年危老核准案量達300件；此後時程獎勵逐年遞減，至2025年5月前還有1%容積獎勵，將加速業者整合腳步。

張旭嵐指出，雖然銀行法72-2條並未列入都更危老改建資金貸款，不過建商的建築融資仍算在不動產貸款項目，因此在近期不動產集中度偏高的情況下，危老案貸款仍屬不易，為都更危老進度增添變數，再加上2025年5月後時程獎勵結束，申請量將持續減少。（編輯：張良知）1131225