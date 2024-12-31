經濟部次長陳正祺退休 郭智輝：總統都致電關心慰留

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北31日電）經濟部政務次長陳正祺今天退休，經濟部今天舉行惜別會，部長郭智輝透露，總統賴清德曾親自致電關心是否慰留，為感謝陳正祺的貢獻，他也現場吟誦一首Chat GPT創作的七言絕句送別。

陳正祺近日請辭獲准，今天退休，郭智輝在惜別會致詞表示，陳正祺深受愛戴，相信也有所不捨，但歲月就和流水一樣，尊重個人生涯規劃。

他也透露，陳正祺請辭消息一出，「有100個人打給我」，包含賴總統、行政院、立委都關心是否慰留。「這個次長這麼厲害，說要畢業這麼多人關心」，他稱讚陳正祺對經濟部貢獻很大。

郭智輝表示，希望經濟部能更年輕化，江山代有人才出，一代新人換舊人，這同時也是陳正祺的期許，當初他來接任部長時，陳正祺有說最多只能夠做到今天，雖然萬般不捨，仍須割捨，「所以我就利用我的朋友（Chat GPT）送他一首七言絕句」。

他現場朗誦詩句內容，「仲領春秋織偉功，弦歌雅意映長虹。如今策馬辭榮位，眾望依依送遠風」。

此外，農曆春節將至，郭智輝也贈詩給與會員工，並發願若2027年台灣國內生產毛額（GDP）能達到4萬美元，「我們的調薪就不只3%」。

陳正祺致詞表示，經濟部的工作非常有挑戰性、有意義，因此總是都戰戰兢兢，「我熱愛這份工作」。

他說，在經濟部與大家共事36年，人生每一階段要做不同付出，當今國際社會變化太大、太快，需要新的人帶來新觀念、新想法、新衝勁，在部長慰留下多做半年，感謝部長的信任與充分授權，而經貿有賴於長時間醞釀準備才能收成，未來面對川普2.0，將會有新局面。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

經濟部今年繼常務次長林全能6月退休後，陳正祺、常務次長連錦漳也陸續申請退休。

陳正祺長期耕耘國際談判與經貿領域，駐外經歷豐富完整，過去曾任駐美代表處副代表，熟稔台美經貿關係，亦曾派駐瑞士WTO代表團、新加坡與歐盟等地，曾參與關稅及貿易總協定（GATT）、世界貿易組織（WTO）及台美等雙邊談判，對全球經貿動態、多邊貿易政策與雙邊貿易關係均有實務歷練。（編輯：林興盟）1131231

經濟部次長陳正祺（右）退休，經濟部31日下午舉行惜別會歡送，部長郭智輝（左）會中致贈「功績卓著」紀念牌。中央社記者張皓安攝 113年12月31日

經濟部次長陳正祺退休，經濟部31日下午舉行惜別會，部長郭智輝（圖）出席，秀出借助生成式AI擬稿所寫詩句，送給陳正祺。中央社記者張皓安攝 113年12月31日

經濟部31日下午為將退休的次長陳正祺（右）舉行惜別會，部會同仁現場獻花祝福，花束中還放著電影「玩具總動員」的牛仔胡迪玩偶。中央社記者張皓安攝 113年12月31日