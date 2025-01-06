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群光去年營收重返千億元 看好川普關稅政策帶來轉單

2025/1/6 16:23
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（中央社記者曾仁凱台北6日電）群光今天公布去年營收新台幣1014.78億元，年增3.2%，重新站回千億元大關。展望2025年，群光看好美國總統當選人川普上任後可能的新關稅政策，有機會帶來轉單效應，樂觀預期鍵盤、影像、電源3大事業今年可望同步成長。

群光今天公布去年12月營收83.16億元，月減3.6%，年增4.3%；去年第4季營收262.37億元，季減5.3%，年增7.4%。

群光表示，第4季為傳統淡季，營收相較第3季呈季節性下滑，但受惠電腦品牌客戶因應關稅新政的提前增單，以及因應農曆新年的提前生產計畫，第4季整體營收維持相對高點，並較去年同期成長。

其中，去年第4季以網通產品年成長動能最強，其他包括筆電影像模組、筆電鍵盤，和整體電源產品，營收都雙位數成長。

展望2025年，群光表示，由於微軟Windows10作業系統即將終止服務，有望帶動企業電腦換機潮，加上AI PC出貨推升，皆有利群光今年筆電鍵盤、筆電影像模組及筆電電源產品營收。

此外，因應川普上任的新關稅政策，帶動非中國產能有極大需求，群光的影像產品在泰國扎根許久，目前已爭取到新客戶轉單，預期今年有望迎來更多潛在新客戶轉單需求，有利增加營收及改善產品組合。看好今年鍵盤、影像、電源3大事業有望同步成長，其中以鍵盤、電源成長較強。

群光子公司群電今天公布去年12月營收32.67億元，年增15.27%；累計去年全年營收371.76億元，年增2.38%，守住正成長。（編輯：張均懋）1140106

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