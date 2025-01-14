國泰、復華投信經理人違規跟單 金管會各罰120萬並禁募海外基金1年

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（中央社記者謝方娪台北14日電）金管會主委彭金隆上任後首宗重大裁罰出爐。國泰投信及復華投信有經理人在任職期間違反個人交易規定，金管會今天開罰國泰投信及復華投信各新台幣120萬元罰鍰、記警告，並命公司解職違規經理人，違規經理人3年內將不得回金融圈。

國泰投信及復華投信因遭金管會記警告，業務將受4大限制，首先，最近1年不得申請或申報募集投資於國外有價證券的證投信基金案件，但若違法情事已具體改善並經金管會認可，則不在此限。

其次，最近半年不得申請擔任境外基金總代理人、兼營期貨信託事業；第3，最近3個月內不得向金管會申請投資外國事業或設立分支機構、在中國地區參股投資證券投資基金管理公司等；第4，申請政府基金全委投資業務將受影響。

金管會今天公布重大裁罰案，國泰投信前國泰科技生化基金李姓經理人於任職期間以職務上知悉消息洩漏給他人，並於基金帳戶從事個股交易期間利用他人帳戶跟單且未依規定向公司申報，復華投信前全委投資邱姓經理人於任職期間同樣有違規跟單行為。

上述2起重大裁罰案均為證交所例行查核發現，經與金管會檢查局合作查金流後，揪出國泰投信及復華投信經理人違規行為。雖然違規態樣類似，但2名經理人跟單標的並不相同。

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金管會決議核處國泰投信及復華投信各120萬元罰鍰、記警告，並命公司解職違規經理人。投信經理人遭解職處分後，3年內將不得回鍋金融圈。

金管會證期局主秘尚光琪直言，「凡走過必留下痕跡，基金及全委經理人勿心存僥倖」，對於違法的公司及個人，金管會將嚴懲不貸，避免少數從業人員行為影響投資人對國內資產管理業的信賴。（編輯：潘羿菁）1140114