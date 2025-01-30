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中國產能持續開出 石化業2025年仍有硬仗

2025/1/30 09:28
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（中央社記者曾仁凱台北30日電）中國大陸近年石化新增產能大量開出，規模之大台化董事長洪福源以「天文數字」形容，嚴重的供需失衡造成石化產業陷入空前低迷。展望2025年，業者表示，「還有硬仗要打」；工研院IEKView研究團隊甚至預估，石化產能過剩情況恐延續到2028年才能去化。

面對大陸石化新增產能大量開出，洪福源以「瘋狂」形容。他舉PTA（純對苯二甲酸）、POLY（聚酯纖維）為例，1年產能高達8000萬噸，這是天文數字，這麼多的新產能加入，台化很難不受影響。

PE（聚乙烯）廠台聚副總經理暨發言人吳銘宗也表示，這幾年大陸EVA（乙烯醋酸乙烯酯）新產能大量開出，尤其應用在太陽能光電系統的EVA，前幾年行情大好、價格暴漲，大家瘋狂投入，結果就是2024年相關EVA價格暴跌。

展望後勢，吳銘宗不敢樂觀，他分析，2025年和2026年，包括斯爾邦二期、浙江石化二期、山東裕龍石化、百宏化學、岳陽湖南石化等，中國還有多項EVA投資計畫產能將陸續開出，合計新增產能約279萬噸；對照中國目前所有已投產的EVA裝置產能約290萬噸，等於產能再翻1倍。

吳銘宗預期，市場翻轉沒那麼快，台聚接下來將全力朝向差異化產品轉型發展。

ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）廠台達化同樣對於後勢保守以對。根據台達化內部統計分析，以ABS產品為例，2024年中國預估新增產能為120萬噸，總產能達到960萬噸，但預估總需求量只有680萬噸，市場供過於求。

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此外，2025年中國還會有多達220萬噸的ABS新增產能開出，推升總產能達到1080萬噸，同時間需求量只有微增至760萬噸，供需失衡情況恐進一步擴大。

台達化總經理吳培基表示，中國石化產能過剩的問題短時間難以化解，台達化積極拓展印度、東南亞市場，接下來更考慮切入美國、中南美洲等新市場，全力擴大銷售地區廣度，以分散風險。（編輯：張良知）1140130

吳銘宗
台聚力抗產能過剩 拚差異化明年高端EVA占銷售2成
洪福源
台化股價跌破3字頭22年來首見 洪福源看後市保守中國石化新增產能太瘋狂 台廠轉戰印度、東南亞求生
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