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台智電掌握逾8家綠電買主 拚上半年與風場簽CPPA

2025/2/6 20:24（2/6 20:51 更新）
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圖為位於苗栗竹南龍鳳漁港外海的台灣首座離岸風電示範風場「海洋風電」。（中央社檔案照片）
圖為位於苗栗竹南龍鳳漁港外海的台灣首座離岸風電示範風場「海洋風電」。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北6日電）打通離岸風場融資瓶頸，經濟部主導泛官股售電公司「台智電」目前已掌握至少8家、上看600MW綠電訂單，預計3月底取得國際信評後，有望上半年達成與風場簽署CPPA里程碑，助攻區塊開發3-1期風場融資到位。

台灣推動離岸風電多年，但近年接連遇上疫情、俄烏戰爭，推高開發成本，無論第二階段潛力場址、第三階段區塊開發風場皆受衝擊，尤其三階風場因政府保證收購機制躉購費率退場，3-1期綠電買賣雙方企業購售電合約（CPPA）遲遲談判未果，融資到位時程只能一再延後。

為此，經濟部除跨部會鼓勵官股銀行參與風電聯貸案，也主導成立泛官股售電公司「台灣智慧電能」，盼藉由統購分銷策略協助企業購買綠電，同時打通業者融資瓶頸。

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台智電目前已與5家3-1、3-2期風場簽署備忘錄（MOU），並掌握400到600MW、至少8家企業綠電訂單，以半導體供應鏈綠電需求占最大宗，預計3月底前取得國際信評，有望上半年與部分風場簽署CPPA。

台智電預估，3-1、3-2期風場完成建置後，可於2028年開始貢獻營收，並在1、2年後達成損益兩平，目前也持續思考其他獲利方式，包括Google希望達到全時綠電，可能會產生餘電問題，正探討其他綠電分配方式。（編輯：張均懋）1140206

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