MSCI指數季度調整 台股權重3升

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（中央社記者吳家豪台北12日電）指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，台股在全球市場指數、全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重皆獲調升，分別上調至1.96%、20.16%、22.89%，最新權重將於27日收盤生效。

MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整。

此次MSCI調整中，台股在「MSCI全球市場指數」權重由1.94%上調至1.96%，調升0.02個百分點；在「MSCI全球新興市場指數」權重由20.02%上調至20.16%，調升0.14個百分點；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由22.76%上調至22.89%，調升0.13個百分點。

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MSCI台灣指數成分股方面，本次新增台光電、嘉澤，刪除華新、南亞科，指數成分股維持88檔，並有25檔成分股調整在外流通股數。此次權重調升最多為台光電，權重為0.35%，調升0.35個百分點；權重調降最多為台積電，權重為54.57%，調降0.30個百分點。

以MSCI全球新興市場指數觀察，此次權重調升最多國家為印度，權重增加0.17個百分點；權重調降最多國家為韓國，權重降低0.17個百分點，其餘國家權重變化不大。（編輯：楊蘭軒）1140212