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台股收跌62點 力守23600點

2025/2/19 14:08（2/19 14:24 更新）
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台股19日終場收在23604點，收盤跌62點。（中央社檔案照片）
台股19日終場收在23604點，收盤跌62點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北19日電）台股今天一度跌逾百點，但隨台積電跌勢收斂，指數收盤僅跌62.03點，力守23600點之上，加權指數終場收在23604.08點，跌幅0.26%，成交值約新台幣3800億元。

權值股台積電收1090元，跌10元，跌幅0.91%；鴻海收183元，下挫0.27%；但聯發科收1540元，漲0.33%；廣達收269.5元，漲1.89%。

面板雙虎逆勢走高，友達收15元，上揚4.17%；群創收14.9元，漲3.83%。

台塑四寶台塑收39元、南亞收33.65元、台化（1326）收29.05元、台塑化收38.45元，分別漲1.69%、1.97%、1.75%、0.65%。

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華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，美股雖然處於多頭，但近期也漲多，加上美國總統川普（Donald Trump）關稅議題待解，市場需要時間消化相關訊息。因此台股在回補跳空缺口之後，走勢震盪，並不令人意外。

儲祥生指出，今年由AI人工智慧帶動漲勢的股票如記憶體、工業電腦等，並非去年主流散熱族群，或可解讀為市場資金尋找低基期股票。CoWoS

CoWoS小百科

CoWoS是一種半導體的先進封裝技術，可以拆成CoW和WoS。CoW（Chip-on-Wafer）指的是「晶片堆疊」、WoS（Wafer-on-Substrate）則是將晶片堆疊在基板上，可提高晶片間的數據傳輸速度。

透過先進封裝技術的進步，晶片製造商有望持續提升晶片效能，繞過3奈米製程逐漸遇到物理極限瓶頸的問題。

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、共同封裝光學模組（CPO）股票今年則沒怎麼動，或許等輝達（NVIDIA）財報公布之後，動向才易明朗。（編輯：楊凱翔）1140219
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台股盤中跌勢收斂 23600點失而復得
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