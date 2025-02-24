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台積電季線失守 台股終場下挫164點跌破5日線

2025/2/24 13:44（2/24 14:23 更新）
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台股指數24日開低，盤中一度下跌超過260點，之後跌幅收斂，終場下跌164.94點，收在23565.31點。（中央社檔案照片）
台股指數24日開低，盤中一度下跌超過260點，之後跌幅收斂，終場下跌164.94點，收在23565.31點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者何秀玲台北24日電）美股21日重挫，台股今天開低，盤中一度下跌超過260點，終場收在23565.31點，下跌164.94點，跌幅0.7%，跌破5日線約23610點，成交金額新台幣3618.85億元。權王台積電股價下挫20元，跌破季線；鴻海及聯發科皆收紅。

法人表示，關注輝達將在26日公布的財報表現，將反映在台股27日電子股走勢。

電子股今天下跌1.1%、金融股下跌0.51%；代表中小型股票的櫃買指數盤中由黑翻紅，終場上漲0.23%。

台積電終場以1075元作收，下跌20元，跌破季線。其他權值股包括鴻海上漲1元，收184元；聯發科上漲35元、收1545元。

機器人概念股今天走揚，高鋒、彬台、華晶科分別以59.9元、73.4元、45元攻上漲停。

BBU（電力備援模組）概念股漲跌互見，新盛力攻上漲停價72.8元，興能高收63.8元，上漲8.69%。

市場關注烏克蘭重建需求推升運價，散裝航運股走揚，慧洋-KY、四維航與裕民分別以81.9元、20.55元與73.1元攻上漲停，益航上漲3.67%。（編輯：楊蘭軒）1140224

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