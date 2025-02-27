威剛攜手伊藤忠商事 拓展日本記憶體市場
2025/2/27 15:24（2/27 15:36 更新）
（中央社記者張建中新竹27日電）威剛科技今天宣布，與伊藤忠商事（ITOCHU Corporation）及旗下子公司伊藤忠Retail Link簽訂合作契約，共同拓展日本記憶體市場。
威剛發布新聞稿表示，威剛副總經理吳宗庭今天在東京代表與伊藤忠商事和伊藤忠Retail Link簽署合作協定。未來伊藤忠商事將為威剛在日本市場的主要進口商，負責威剛產品的供應鏈管理，伊藤忠Retail Link負責威剛產品於日本的銷售與通路營運。
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吳宗庭說，與伊藤忠集團建立長期策略夥伴關係，象徵威剛在日本市場布局邁入全新階段，未來將透過伊藤忠集團的強大通路資源，擴大品牌影響力並提升市場滲透率。
威剛指出，根據規劃，與伊藤忠集團的合作將涵蓋高效能儲存設備到個人與企業應用方案，包括固態硬碟（SSD）、記憶體模組和行動儲存設備等。（編輯：林家嫻）1140227
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