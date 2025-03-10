數位憑證皮夾3月底沙盒試驗 年底拚測試版上線

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（中央社記者蘇思云台北10日電）數發部今天表示，數位憑證皮夾讓民眾可以自主放入自然人憑證、健保卡、駕照等數位證件，但不會強制使用，也不會另外發行證件。數位憑證皮夾沙盒試驗預計3月底開放公私部門申請，若順利盼12月底推測試版上線。

數位發展部今天舉行數位憑證皮夾記者會，由數發部長黃彥男親自主持，包括內政部、法務部、經濟部、勞動部、衛福部、交通部等都有代表出席。

黃彥男致詞時表示，這是政府數位轉型過程中非常重要的一刻，民眾可能攜帶許多證件，如果影印身分證資料可能揭露過多資訊、也不知道後續如何被使用。數位憑證皮夾可以讓民眾選擇證件要揭露哪資訊，出門在外帶手機就好，這次提出實驗計畫沙盒預計3月底開放申請，感謝各部會參與。

數發部說明，數位憑證皮夾將讓民眾自主且安全存放自己的數位證件，民眾未來只要帶手機出門，就可透過手機快速查驗各類證件，簡化取票、領藥或辦理電信門號的程序。

數位憑證皮夾屬於數發部數位公建計畫「數位創新關鍵基礎建設計畫」的一環，推動時程為2024年到2027年。

數發部數位國際司司長莊盈志指出，去年開發程式、今年盤點應用場景，政府機關跟民間單位可以透過沙盒來做試驗，預計明年到後年陸續輔導更多政府機關，也會透過輔導團讓更多民間業者導入數位憑證皮夾。資安部分，必須符合資安法，數位憑證皮夾APP也要符合APP資安檢測的標準。

莊盈志解釋，歐盟也要求歐盟會員國需在2026年前提供符合標準的數位皮夾給會員國民眾免費使用，台灣應該也有機會推動這樣的便民措施。

數發部今天說明初步場景案例，包括超商取貨、網路預約租車、購買敬老等特定身分票券，民眾可以透過選擇授權名字等資訊，來做驗證。

莊盈志進一步解釋，還沒跟業者討論前，業者就有導入數位憑證皮夾的規劃，看起來未來超商業者導入意願很高。

至於數位憑證皮夾的健保卡應用，能否實際就醫與領藥，衛福部中央健康保險署參議江姝靚說明，目前規劃先用在出示健保卡作為身分識別的場域，如超商取貨等。就醫端牽涉醫院與藥局，未來是否跟醫療結合，牽涉到民眾就醫資料與醫療院所申報給付等，流程上需要更嚴謹處理。

台北市政府資訊局長趙式隆補充，地方政府很期待數位憑證皮夾應用，像是地方辦演場會，外界可能希望實名制來解決黃牛票問題。數位憑證皮夾可以驗證個人身分，又不會取得非必要資訊，若沙盒試驗成功，民間也會希望應用在票證使用上。

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根據數發部資料，3月底沙盒試驗的憑證包括內政部自然人憑證、經濟部工商憑證卡、勞動部技術士證、衛福部健保卡、交通部駕照、法務部司法聯盟鏈會員卡與台北市政府資訊局市民卡等，保險業者也對沙盒試驗有興趣。

至於計畫名稱「數位皮夾」為何改為「數位憑證皮夾」，數發部政務次長林宜敬說明，數位皮夾可能讓人以為有支付功能，但實際上是顯示憑證，兩者概念並不相同，因此才會改為數位憑證皮夾。（編輯：張若瑤）1140310

數位憑證皮夾申請流程。（數發部提供）

數位發展部10日舉行數位憑證皮夾記者會，由數發部長黃彥男親自主持說明。中央社記者吳家昇攝 114年3月10日

數位發展部10日舉行數位憑證皮夾記者會，說明數位憑證皮夾將讓民眾自主且安全存放自己的數位證件，民眾未來只要帶手機出門，就可透過手機快速查驗各類證件，簡化取票、領藥或辦理電信門號的程序。中央社記者吳家昇攝 114年3月10日