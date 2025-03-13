華碩印度踩雷 台商總會：拖款非罕見、風控須加嚴

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（中央社記者李晉緯新德里13日專電）電腦品牌華碩11日公布去年第4季財報，揭露受印度客戶付款延遲影響，提列新台幣53.51億元呆帳，12日股價因此下跌。印度台商總會總會長何俊炘表示，拖延付款在印度並非罕見，與印度進行貿易時，須做比較嚴謹的風控。

華碩基於會計穩健保守原則，認列53.51億元呆帳，導致獲利季減87%，消息傳出，華碩12日股價下跌，盤中最低至595元、逼近跌停，終場收在600元、重挫8.26%。

據了解，拖欠華碩款項的是印度新創公司Yotta及其子公司，Yotta是由印度北部知名土地開發商所投資的公司。

印度台商總會總會長、德里台商會會長何俊炘分析，華碩的這個客戶還在發展中，並經由不斷融資擴展生意，就他了解，除非Yotta之後犯了什麼市場錯誤，否則融資應可到位，不過現在發生融資不到位的問題，導致拖款，顯示公司經營可能還不是很健全。

藉由這起事件，何俊炘談到印度與台灣的公司、企業，存在文化上的不同。

何俊炘表示，若與印度公司進行跨國交易，拖欠款項時有所聞，甚至還有外國公司完全收不到錢的情形。這是因為，印度公司多認為拖延付款不是什麼很嚴重的事情。但由於華碩是上市公司，所以只要貨款有拖欠，會計師就須先認列呆帳，就會造成虧損，進而引起投資人恐慌。不過，「認列呆帳是台灣公司政策上的問題，但那家印度公司若沒有營運上的問題，這筆錢應該還是會付的。」

何俊炘指出，這次出現高額呆帳的情況，應該是風險控管出了問題。他說：「這是個龐大的數字，所以一開始的風控就是有問題的」，但華碩本身的政策這麼嚴謹，風控應該也要有配套措施，「當時客戶若沒有給足適當的擔保，公司仍決定出貨，這可能就有問題。」

他建議，台灣企業、公司還是需要派人到印度，實際了解印度的文化並做好風控工作。

談到印度經商環境，何俊炘表示，台灣企業到印度遇到帳款一再拖延，最後完全收不到錢，導致經營不下去的情況並不多，除非是因為初來乍到，對印度生態不理解，或真的不幸遇到惡意欺騙的情況，才會做出退出印度市場的決定。

何俊炘提醒，到印度做生意，須特別注意風控，「對印度這邊的貿易必須做比較嚴謹的風控，尤其是針對新創的部分更要小心，一定要仔細評估對方的財務狀況，看對方的資本額、營運狀況等。」

印度台商總會副總會長、班加羅爾台商會會長陳木騰表示，印度仍屬開發中國家，信用狀況沒有那麼透明，這是台灣企業需特別注意的。

陳木騰透露，若印度公司不付款，唯一的辦法只有打官司，但程序一旦開始就是好幾年，且不一定能獲得對自己有利的結果，因此實務上，台商一般能給印度公司的寬限期最多就是1個月，也就是貨款最多可以晚1個月給，「如果真的收不到貨款，我們再怎麼虧，也就是虧那1個月的錢。」

陳木騰建議，針對經常拖欠款項的印度客戶，台灣公司也應該開始緊縮其信用額度，畢竟這就是一些「未來可能會出事」的跡象。

陳木騰提到，這次台灣公司發生被積欠巨款的事，表示對印度客戶應收帳款的監管出了問題，代表他們「用台灣人的思維在印度做生意」，他提醒，或許Yotta的背後是大企業，但這些公司都是獨立個體，一旦Yotta發生財務危機，也有可能遭母公司切割。

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陳木騰提醒，台商到印度做生意，不能只是一昧接單，而忽略客戶信用額度管控的原則，「風險控管一定要做到非常嚴謹，雖然可以有一定的彈性，但絕對要隨時了解客戶的動向」，也最好能安排台幹進駐印度，「就近、實際來了解、掌控印度市場。」

印度台商目前集中在製造業居多的清奈（Chennai）、以科技業為主的班加羅爾（Bengaluru），另外，孟買（Mumbai）也有航商、金融等業者進駐，德里（Delhi）則多為企業總部所在地。（編輯：田瑞華）1140313