輝達秀人形機器人 集邦：打造生態圈全球產值可期

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）輝達（NVIDIA）年度GTC技術大會上人形機器人備受矚目，市調機構集邦科技（TrendForce）分析，輝達方案將加速人形機器人提前放量，預估到2028年全球產值可接近40億美元，藉由軟硬體整合方案，輝達已打造出機器人技術領域的生態圈。

輝達在19日GTC大會中發表開放式人形機器人基礎模型Isaac GR00T N1，以及加速機器人開發的模擬框架，提供通用人形機器人推理能力和技能。輝達創辦人暨執行長黃仁勳更宣示，「通用機器人的時代已經來臨」。

全球率先使用GR00T N1的人形機器人開發商，包括亞馬遜（Amazon）轉投資機器人新創公司Agility Robotics、美國波士頓動力（Boston Dynamics）、以色列機器人新創Mentee Robotics和德國機器人新創公司NEURA Robotics。

TrendForce於19日透過新聞稿分析，在GR00T N1達到大幅強化機器人人工智慧（AI）訓練的前提下，預期相關領域產品將提前放量，在2028年，全球人形機器人市場產值將推升至接近40億美元。

TrendForce分析，Isaac GR00T N1通用人型機器人基礎模型，具備完整的資料集、多模式輸入以及「開源」特性，可協助研究人員針對特定場域或應用任務，以真實、合成數據對GR00T N1進行後期訓練，加速研發進度，縮短產品上市前的準備期。

觀察輝達在機器人布局，TrendForce指出，目前輝達已在相關領域完整布局產品技術，例如硬體端的嵌入式AI運算系統、應用在中小型人型機器人的Jetson Orin NX、Nano等，也有針對高階產品的AGX Orin。

此外，輝達Omniverse方案聚焦訓練模擬與數位孿生，TrendForce分析，除了多數歐美機器人開發商使用外，中國優必選、宇樹科技、傅利葉智能等人形機器人大廠，也以相關平台訓練。

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TrendForce分析，輝達此次GTC大會也發表機器人開源物理引擎Newton，以及用於生成合成資料的GR00T Blueprint，加上GR00T N1，輝達已打造出機器人技術領域的生態圈。

根據資料，「開源」（open sourced）意指支撐AI的運算代碼公開給其他企業和研究人員，讓所有人都能使用這些技術來建構、推廣自己的產品。（編輯：張均懋）1140320