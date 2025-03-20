陳其邁參加GTC大會為AI產業找機會 體驗機器人Blue

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（中央社記者林巧璉高雄20日電）高雄市長陳其邁率團參加輝達（NVIDIA）GTC技術大會，期間也參觀鴻海、思科、美光、和碩、聯發科、NVIDIA Robotics等國內外關鍵科技企業展位，除與最新機器人Blue互動外，也探討高雄AI產業發展機會。

高雄市經發局發布新聞稿表示，今年GTC大會吸引全球近400家廠商參展，其中台灣參展廠商超過20家，各家企業皆展出最新科技創新，彰顯台灣供應鏈技術實力。

陳其邁昨天參觀展位並與企業交流，他表示，此次參與GTC不僅展現高雄在AI領域競爭力，也有助於深化與全球科技領袖合作，為高雄AI產業發展奠定更堅實基礎。

經發局表示，鴻海董事長劉揚偉親自率團參加GTC大會，展出包括NVIDIA Blackwell架構最新產品以及AI護理機器人Nurabot等多項AI發展，現場也展出與高雄市智慧城市合作成果，以生成式AI為核心替高雄打造的專屬CityGPT平台，連結於智慧治理、智慧交通等應用成績。

陳其邁強調，高雄正加速推動AI技術創新與產業升級，市府以「算力、應用力與人才培養力」為3大核心，構建完整AI產業價值鏈。鴻海攜手輝達建置「先進算力中心」，預計於2026年完工，將成為高雄發展主權AI重要支柱，也鞏固高雄作為全台AI發展重鎮的地位。

此外，陳其邁也參訪和碩展區，和碩展示運用NVIDIA AI與Omniverse平台技術。經發局表示，和碩近年也將AI重心南移高雄，在高雄蓬萊港區棧五庫建置「亞灣數位轉型研究院」，建構AI服務平台、智慧製造等實驗場域與研訓基地及展示中心，目標未來延伸至東南亞市場，預計進駐250人。

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在2025年GTC大會上，NVIDIA展示多項機器人技術創新成果，陳其邁參訪輝達展位，親身體驗Blue人形機器人動態演示；陳其邁除肯定輝達在機器人技術發展的努力，也期待這項創新為智慧城市建設帶來突破，為當地企業與研究機構創造更多合作機會。

陳其邁今天也率領市府團隊拜訪聖荷西市政府，與聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）交流數位轉型經驗，隨後前往史丹佛大學，交流AI技術在智慧醫療領域應用。（編輯：陳仁華）1140320