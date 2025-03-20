中國啤酒涉傾銷 財部研議明確標示產地防消費者混淆

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（中央社記者張璦台北20日電）台灣業者認為中國產製的啤酒以低價出口至台灣，包含在中國設廠的世界啤酒品牌，因此向財政部申請課徵反傾銷稅。立委今天提議，產地、品牌標示應為同等大小，財政部長莊翠雲回應，正在研議如何將產地做更明確的標示，避免消費者被混淆。

莊翠雲今天率所屬機關首長以及國營事業董事長、總經理（含各轉投資事業機構公股代表的董、監事），列席立法院財委會進行業務報告並備質詢。

財政部針對台灣釀酒商協會申請對自中國產製進口啤酒課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案，現已啟動調查。民進黨立委郭國文質詢時關切，酒類標示並未符合原產地，應研議修正「酒類標示管理辦法」，使產地與品牌標示為同等大小。

莊翠雲回應，這部分財政部正在研議，看是否要做更明確的標示，讓消費者知道產地是哪裡，避免被混淆。

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財政部關務署說明，台灣釀酒商協會主要是基於近年中國產製的啤酒持續以低價出口至台灣，其中不乏於中國設廠的世界啤酒品牌，導致國內啤酒產業遭受損害，因此向財政部申請，對自中國產製進口啤酒課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅。

官員表示，此案最快6月下旬提交關稅稅率審議小組，審議是否臨時課徵反傾銷稅；等財政部、經濟部完成傾銷及損害最後調查，最快10月下旬提交審議小組審議是否課徵反傾銷稅。（編輯：林家嫻）1140320

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