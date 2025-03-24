加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
「亞亞在台灣」稱沒打算離開 卓榮泰：主權安全無妥協空間
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率1/300
首頁 / 產經

外資匯出亞幣走弱 新台幣貶5分收33.038元

2025/3/24 17:36（3/24 17:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新台幣兌美元24日收盤收33.038元，貶5分，終結連2升。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元24日收盤收33.038元，貶5分，終結連2升。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北24日電）美國總統川普關稅措施為市場帶來不確定性，台股今天開高走低，下跌百點，外資匯出加上亞洲貨幣全數走弱下，拖累新台幣匯市，新台幣兌美元今天收盤收33.038元，貶5分，終結連2升，台北及元太外匯市場總成交金額為14.65億美元。

台股今天開高震盪收低，由紅翻黑，終場下跌102.46點，指數收在22106.64點，年線22313點關卡得而復失，成交值新台幣2446.46億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超121.53億元。

外匯交易員表示，台股開高走低，外資持續匯出下，新台幣盤中一度貶至33.052元，雖然盤中有出口商拋匯支撐，但最終還是失守33元關卡；新台幣兌美元今天開盤價為32.99元，最高32.99元、最低33.052元，最後收33.038元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

外匯交易員指出，川普預計4月宣布新一波關稅措施，對市場帶來高度不確定性，雖然鄰近月底，出口商有拋匯需求，對新台幣應有一定支撐，但預計短期還是要看外資在台股動向跟川普相關措施而定。

根據中央銀行下午統計，避險需求升溫下，美元指數走揚0.03%，亞洲貨幣走弱，人民幣貶0.06%，新台幣貶0.15%，新加坡幣下滑0.2%，日圓挫0.23%，韓元大貶0.32%。（編輯：楊蘭軒）1140324

#匯市
#新台幣
延伸閱讀
電子股翻黑 台股下跌102.46點收22106.64點台股觀望氣氛濃 法人：指數可能區間盤整外資上週賣超447億 調節鴻海8.5萬張最多廠商搶AI商機 主計總處估今年經濟成長率3.14%
台幣匯率
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
新台幣貶5分 收33.038元
23
更多編輯台推薦新聞：