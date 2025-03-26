永豐金併購京城銀行 公平會點頭不禁止結合

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（中央社記者蘇思云台北26日電）永豐金日前宣布併購京城銀行，公平會今天表示，2公司結合後，在業務市場占有率僅微幅提升，加上國內金融市場競爭激烈，考量無顯著的限制競爭疑慮，不禁止永豐金控與京城銀行結合。

永豐金去年底為擴大經營版圖，擬以股權轉換方式取得京城銀行100%股權，交易架構為1股京城銀普通股，換1.15股永豐金普通股及新台幣26.75元現金，永豐金估計將砸下約599億元娶親京城銀。

公平會今天發布新聞稿說明，永豐金控擬透過股權轉讓的方式取得京城銀行全部已發行股份，並納入金控體系中，因2家公司營業額都達到公平交易法規定的結合申報門檻，且無同法第12條除外規定適用情形，永豐金依法向公平會申報結合。

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公平會指出，此案水平重疊業務包括銀行、證券、期貨及租賃等業務，而永豐金控與京城銀行結合後，在各所屬業務市場的占有率僅微幅提升，且考量國內金融機構眾多，市場競爭激烈，尚無顯著限制競爭疑慮，因此依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

永豐金與京城銀今年3月舉行股東臨時會均通過合併案，公平會今天宣布不禁止結合，接下來將待金管會審查同意，一旦通過主管機關核准，合併案計畫於2025年第4季前完成股權轉換，永豐金表示，盼於2026年第4季前完成2家銀行間的整併。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1140326