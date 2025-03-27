神達數位31日登錄興櫃 目標3年內營收衝百億

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（中央社記者吳家豪台北27日電）車用電子廠神達數位將於31日以每股30元登錄興櫃，經營團隊今天指出，今年營收有望成長雙位數，目標3年內突破百億元；客戶產品如果受關稅影響，會移到台灣生產，現階段沒考慮在美國製造，因為成本太貴。

針對美國總統川普今天宣布4月2日對進口汽車徵收25%關稅，神達數位總經理張樂羣出席興櫃前法人說明會表示，內部一直有在追蹤這個問題，目前為止神達數位收到的訂單沒有衰退，與原本預期差不多，會持續關注相關問題。

神達數位旗下有智慧移動、智慧車載、智慧物聯3大業務，2024年合併營收約新台幣69.83億元，年增41%；營業利益1.19億元，年增11%；每股盈餘1.61元，年增39%。

張樂羣表示，目前智慧移動營收還是成長，但整體市場相對飽和。智慧車載方面，去年贏得歐洲大客戶專案，應用在車隊管理，今年開始放量出貨，包含訂閱制服務及軟硬體整合解決方案。

智慧物聯部分，張樂羣說，POS（銷售終端系統）設備都採取ODM代工模式，出貨給國際POS大廠，去年尚未放量，今年會看到大幅成長，客戶提供的訂單展望都相當正向。

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神達數位成立於2017年9月，於2018年正式營運，目前資本額為10.94億元，公司前身為神達電腦的行動通訊產品事業體，早期提供PDA（個人數位助理）及PND（可攜式衛星導航）消費性電子產品。

隨著智慧型手機及iPad問世，神達數位的產品逐步轉型至車用電子及車聯網領域，2019年打入國際車廠供應鏈，2022年推出車隊管理解決方案，近2年跨足智聯網領域。（編輯：楊蘭軒）1140327