關稅風暴來襲 劉鏡清：政府正積極解決問題勿製造恐慌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽、劉千綾台北9日電）美國總統川普2日宣布對等關稅，台灣稅率高達32%，恐衝擊經濟。對於在野黨立委抨擊政府關鍵時刻還要大家安心睡，國發會主委劉鏡清今天表示，政府正在積極解決問題，也的確有方案，不應鼓勵民眾恐慌。

行政院長卓榮泰在3日美國對等關稅公布前於臉書發文表示，政府有準備，請民眾安心入睡，交給行政團隊，不料美國公布台灣稅率竟然高達32%，超乎市場預期，社會一片譁然。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部長郭智輝及國家發展委員會主任委員劉鏡清就「國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策」進行報告並備質詢。民眾黨立委張啓楷抨擊，美國對台課徵高關稅，政府卻還要人民安心睡。

劉鏡清回應，政府事前有預作研擬，沙盤推演時，估美國可能課徵的關稅稅率從10%至最高35%的版本都有，對於立委質疑，他強調，政府正在積極解決問題，也的確有方案，若對於方案有意見，可以協助強化，不應鼓勵民眾恐慌，目前正值關鍵時刻，大家應該一起共同努力，國家才會更好。

透過 Google News 追蹤中央社

另外，張啓楷關切，郭智輝上週出席行政院記者會並未親自說明，被批評表現不如手語老師。郭智輝回應，原本安排由次長報告經濟部措施，並由他回答記者提問，但記者會最後由院長等人回答記者提問，因此沒有輪到他。

郭智輝澄清，傳聞他被下封口令的基本假設機率為零，行政院是一個團隊，他扮演的角色很清楚，就是回答記者問題，「我本來是中繼角色，我沒有上台報告就代表我沒有用嗎？」（編輯：林淑媛）1140409