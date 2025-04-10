川普緩徵對等關稅利多消退 美股跌勢擴大道瓊下挫近千點【更新】
2025/4/10 21:56（4/10 22:37 更新）
（更新）美國股市跌勢擴大，台北時間晚間10時30分道瓊下跌922.88點，標準普爾500指數下挫149.67點，那斯達克指數下跌576.96點。
（中央社紐約10日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）昨天宣布暫緩對中國以外的所有國家課徵高額對等關稅，華爾街股市應聲大漲，但今天後繼無力，3大指數開盤下挫。
道瓊工業指數開盤下跌611.5點或1.51%，報39996.93點。
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標準普爾500指數開盤下挫103.7點或1.90%，報5353.15點。
那斯達克指數開盤重跌489.5點或2.86%，報16635.45點。（譯者：陳彥鈞/核稿：施施）1140410
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