東琉線8船舶運送業者聯合漲價 公平會開罰1100萬

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）小琉球是國內重要觀光景點，旅客眾多，船舶運送業卻聯合漲船票，踩到公平會紅線。公平會今天委員會議決議，處東琉線8家船舶運送業者共新台幣1100萬元罰鍰。

公平會調查發現，泰富國際輪船股份有限公司、藍白航運股份有限公司、競強輪船股份有限公司、飛馬輪船股份有限公司、觀光輪船股份有限公司、眾益輪船股份有限公司、東信輪船股份有限公司、誠翔輪船股份有限公司等8家公司，合意自112年1月1日起，調漲東琉線民宿優惠票價，且同年4月1日起，調漲東琉線一般旅客票價，已構成聯合行為。

公平會分別處藍白公司新台幣430萬元、泰富公司250萬元，以及競強公司、飛馬公司、觀光公司、誠翔公司、眾益公司、東信公司各70萬元，總計1100萬元罰鍰。

公平會說明，111年11月至12月間，上述8家公司對小琉球民宿業者陸續提供來回全票低於370元、半票低於200元的票價，相互競爭，然而，藍白公司、泰富公司於111年12月間共同召開2次會議，並通知東琉線交通客船聯營處，競強公司、飛馬公司、觀光公司、眾益公司、東信公司、誠翔公司等6家公司派人與會，與會者在這2次會議先後協商漲價事宜。

經過討論，8家業者合意自112年1月1日起，共同調漲民宿優惠票價為來回全票370元、半票200元，且自112年4月1日調漲一般旅客票價為來回全票450元、半票225元與單程全票250元、半票125元，並如期實施。

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公平會依調查結果認定，上述業者聯合調漲船票價格行為，不僅削弱彼此競爭，更導致航線船票價格整體上漲，嚴重影響相關市場功能，因此予以處分。

公平會呼籲，聯合行為是執行公平交易法查察重點，業者切勿透過聚會、通訊軟體等方式共同決定商品或服務的價格、數量等，避免觸法。（編輯：林興盟）1140416