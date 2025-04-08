小琉球設立全島首支紅綠燈 預計8月啟用

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（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）小琉球將於全德國小旁路復興路與相埔路口，設置全島首支紅綠燈，引發地方居民熱烈討論，有人感嘆純樸小島都市化，也有人贊成設置。屏東縣政府警察局表示，預計8月啟用。

屏東縣政府警察局交通隊分隊長陳品蓁今天接受媒體聯訪表示，為配合國土管理署推動「校園周邊暨行車道路安全改善計畫」，屏東縣政府辦理校園周邊路口實地會勘，並考量琉球鄉隨經濟活動與觀光發展所帶動的交通流量增長，導致學童通學環境面臨安全壓力，擇定於琉球鄉全德國小旁復興路與相埔路口設置交通號誌。

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屏東縣警局表示，藉由設置號誌，除提升通學路線安全性外，也可讓學童於日常生活中及早熟悉號誌化路口運作模式，建立正確用路觀念與交通安全意識，預計7月驗收、8月啟用。

小琉球近年每年登島人次屢破百萬，今設置首座號誌燈，也在地方臉書（Facebook）社團「小琉球聯盟」引發討論。有人說，小琉球又多一個新打卡景點；有居民感嘆，有第1支就會接二連三設置，將逐漸都市化、失去純樸小島景觀；也有居民表示，樂見紅綠燈裝設，保護用路人及動物安全。（編輯：林恕暉）1140408