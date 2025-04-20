中油進口千噸永續航空燃油 首度供應國籍航空班機

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（中央社記者曾智怡台北20日電）今年是台灣永續航空燃油（SAF）供應元年，中油配合交通部試行計畫進口千噸SAF，預計23日首度添加到國籍航空班機，象徵SAF啟航；中油也已鎖定桃園煉油廠轉型自產SAF，未來要擴大發展，但將面臨廢棄食用油料源不足挑戰。

航空業要邁向永續未來，從燃料著手最為直接，SAF是一種經由可再生資源（如植物油、廢油、藻類等）製成的替代燃料，能顯著減少二氧化碳的排放，大幅降低對傳統化石燃料的依賴，且有助於減少資源枯竭的風險。

中油目前一年供應落地加油航班約240、250萬公秉航空燃油，市占率6成，瞄準SAF趨勢，率先在去年12月取得ISCC CORSIA(國際永續性與碳驗證-國際航空業碳抵換及減量計畫)及ISCC EU(國際永續性與碳驗證-歐盟)證書，是國內首家油公司取得符合國際民用航空組織（ICAO）供應銷售具實質減碳效益的SAF資格。

交通部已訂出2030年國籍航空國際線使用SAF達5%目標，也將藉著今年世界地球日之際，在23日以高雄小港機場為主場，連線台北松山、桃園機場，示範添加SAF。

配合民航局「國內使用永續航空燃油試行計畫」，中油從芬蘭永續燃料生產商Neste進口1000噸、在新加坡煉廠生產的首批永續航空燃油，已於2月底運抵深澳港，暫放基隆供油中心油槽，和現有航空燃油參配後，即可供應華航、長榮、星宇航空班機。

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進口SAF只是起頭，桃園煉油廠正在進行SAF共煉製程準備，預計觸媒完成進口後，明年第2季可開始自產SAF，將依據客戶需求量批次配合生產。中油表示，既然桃煉廠技術可行，假設未來需求量提升，也不排除讓高雄大林廠生產SAF，就近供應高雄小港機場。

下一步要擴大永續航空燃油推動進程，中油主管指出，料源不足是最大挑戰，基於食安疑慮，國內不能進口廢棄食用油，但因目前民航局只是「鼓勵添加」，所以料源尚足夠，當未來改為強制規定，市場需求攀升，勢必得開放廢食用油進口才能滿足需求。（編輯：黃瑞弘）1140420