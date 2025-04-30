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立委關注台資假冒外資 金管會5月抽查全國券商

2025/4/30 16:44
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（中央社記者王承中台北30日電）立委關注台資假冒外資，金管會證期局局長張振山今天表示，將在5月抽查全體券商，全台400多個分公司，鎖定外資炒股、介入上市櫃公司經營權等兩大面向做盤查。

立法院財政委員會今天審查保險法部分條文修正草案等案，邀請金管會主委彭金隆列席報告，並備質詢。

民進黨立委郭國文指出，有媒體報導，隔日沖大戶，來自多個海外小島，也就是避稅天堂，例如英屬開曼群島、維京群島等註冊地的外商公司，疑似台資假冒境外基金，回台操弄市場。

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列席的張振山表示，過去當沖交易量占大盤交易量比例，約在三成，今年降到32%，比去年的36%還低。每年的5、6月時值股東會旺季，也是上市櫃公司改選密集時間，市場也傳出有外資透過股市進出，意圖影響改選。

針對台商假冒成外資身分，買賣交易股票，張振山指出，將在5月抽查全體券商全台400多個分公司，鎖定外資炒股、介入上市櫃公司經營權等兩大面向做盤查。（編輯：黃國倫）1140430

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