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出口商拋匯助攻 新台幣爆量走升收32.017元

2025/4/30 18:04（4/30 18:21 更新）
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新台幣兌美元30日收盤收32.017元，勁揚2.12角，續創逾5個半月新高。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元30日收盤收32.017元，勁揚2.12角，續創逾5個半月新高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北30日電）台股狹幅震盪小漲作收，新台幣在月底出口商大力拋匯下，盤中更一度見到31字頭，新台幣兌美元今天收盤收32.017元，勁揚2.12角，續創逾5個半月新高，台北及元太外匯市場總成交金額更爆量到29.99億美元。

台股今天低量狹幅震盪，加權指數高低差約146.58點，終場收在20235.03點，小漲2.4點。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超99.94億元。

外匯交易員表示，美元相對走弱，加上外資匯入，鄰近月底出口商也大力拋匯，帶動新台幣大幅走升，最高一度來到31.942元，創下逾5個半月來新高。

新台幣兌美元今天開盤價為32.24元，最高31.942元、最低32.24元，最後收32.017元，大升2.12角，連4升。新台幣今天同步收月線，4月累計升值幅度1.165元，升幅3.64%，月線終結連2黑。

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外匯交易員指出，台股站穩2萬點大關，有助於提振市場信心，出口商眼見新台幣走升、紛紛進場拋匯，推升整體成交量能，央行雖有進場調節但並未鎮守特定價位，預料後續還是要觀察外資走勢，還有美國關稅政策而定。

根據央行統計，美元指數走升0.21%，亞洲貨幣升貶互見，韓元大升0.8%，新台幣上揚0.66%，新加坡幣小升0.09%，人民幣升0.03%，越南盾下挫0.08%，日圓貶0.29%。（編輯：潘羿菁）1140430

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