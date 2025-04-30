經濟部5/1審3-1期風場展延查核點 業界憂不利融資

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（中央社記者曾智怡台北30日電）離岸風電區外開發3-1期風場通案延期併網一年，經濟部明天將舉行產業關聯執行方案審查會議，業界憂慮，若產業關聯查核點時限展延標準過於嚴格，恐增加融資與完工風險，衝擊政府2030年減碳目標。

相關官員則強調，風場專案展延一年，裡頭的每一個milestone（里程碑）都會跟著調整，須提出佐證資料，如附上有條件合約，證明已與供應商談過期程更動事宜。

考量全球因通貨膨脹、升息及歐洲各國因俄烏戰爭紛紛提高離岸風電目標等因素，導致國際離岸風電建置成本大幅上升、主要大型關鍵施工船舶供不應求，經濟部去年開放3-1期獲選風場可通案展延一年完工。

目前除了CIP渢妙一期可於2027年如期併網外，其餘風場完工併網時程預計延至2027、2028年，但仍須個別取得主管機關同意。

經濟部表示，各業者已在年初陸續提出展延申請，也已發函給3-1風場說明相關事宜，因完工併網時間延後，業者視需要可同時提出籌設、施工許可展延申請，另須提供產業關聯查核點時間表變更資料。

不過，台灣離岸風電產業協會（TOWIA）月中向經濟部次長賴建信反映，產業關聯方面，產發署要求同時附上與供應鏈有條件合約，證明查核點更新有據，但這已超出原本投標時的要求，且要求提供更新合約，等於要求供應鏈重新議約或提高正式商業合約談判風險，存在實務執行困難。

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產發署將在明天舉行產業關聯執行方案審查會議，由於是幾天前才「突襲式」發文通知業者，有業者憂心，雖然政府目的是遏止無心開發的開發商，但若反倒刁難3-1期開發商的共同需求，將影響融資以及與供應鏈商務談判時程，恐衝擊2030年減碳目標。

相關官員表示，現在重點是要讓國內供應鏈了解併網時間的變化，進而調整生產排程，例如風機、水下基礎也可提早製造，先放置倉庫；再者，供應鏈通常會接不同風場的案子，會彼此影響，若排程清楚，對供應鏈和開發商都會比較有利。（編輯：楊凱翔）1140430