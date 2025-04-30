國泰金啟動第3代接班 6/13改選新屆董事

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（中央社記者羅元駿台北30日電）國泰金今天公告董事提名名單，董事包含現任董事長蔡宏圖等8席，其中此屆新增蔡宗翰與蔡宗諺2席，被外界視為啟動第3代接班；5席獨立董事部份，王儷玲、吳當傑和余佩佩續獲提名，此次新增2席為郭政弘、王煒。

國泰金今天公告第9屆董事提名名單及學經歷專業背景說明，總共8席董事和5席獨立董事、共13席，預計今年6月13日股東常會中選任新一屆董事會成員。

根據國泰金公告資料，蔡宏圖、蔡鎮球、仲躋偉、郭明鑑、熊明河、李長庚6人續被提名外，此次並新增蔡宏圖長子蔡宗翰為董事，他畢業於美國喬治城大學法律博士，主要經歷包含國泰世華銀副董事長、國泰人壽董事、國泰金資深副總經理、國泰人壽副總經理與國泰創投董事等職。

另一席提名董事則為蔡政達長子蔡宗諺，根據國泰金公告，蔡宗諺畢業於美國舊金山州立大學公共行政管理碩士，經歷包含國泰健康管理顧問副董事長、國泰人壽董事、國泰建設董事及資深副總經理等。

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此次國泰金董事提名蔡宗翰與蔡宗諺，被外界視為國泰金啟動第3代接班。

獨立董事部分，王儷玲、吳當傑和余佩佩續被提名外，此次新增曾任勤業眾信聯合會計師事務所總裁及董事長的郭政弘，以及中磊電子董事長暨執行長王煒2席。（編輯：楊凱翔）1140430