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大馬課徵PET反傾銷稅 中國最高可達11.74%

2025/5/7 16:04
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（中央社記者黃自強吉隆坡7日專電）馬來西亞投貿部今天宣布，即日起對從中國與印尼進口的聚對苯二甲酸乙二酯（PET）課徵反傾銷稅，大馬相關產業確遭實質損害，其中，對中國產品的反傾銷稅最高可達11.74%。

根據投資、貿易和工業部（MITI）發布最新公告，這項反傾銷稅措施今天實施，馬來西亞對印尼課徵37.44%的反傾銷稅，中國面臨從2.29%到11.74%不等稅率。

投貿部表示，課徵反傾銷稅的目的是為了防止馬來西亞本地產業遭受損害，這是經過數月調查後對不公平貿易行為作出的裁定。

投貿部指出，根據1993年反補貼與反傾銷稅法令，中國與印尼的製造商或出口商確有傾銷行為，出口價格低於正常價格，對生產同類產品的馬來西亞本地產業造成實質損害。

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投貿部強調，這項反傾銷稅措施為期5年，從今天起到2030年5月6日止。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）等大馬媒體報導，課徵反傾銷稅最主要目的是要解決不公平貿易行為，保護大馬境內PET產業，提供產業公平的競爭環境與條件，避免遭受外國的不公平競爭。（編輯：韋樞）1140507

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