台股早盤漲逾300點 台積電勁揚23元進逼千元
2025/5/14 09:21（5/14 09:29 更新）
（中央社記者江明晏台北14日電）台股今天開高走高，早盤漲逾300點，至21650點之上，台積電上漲23元，至992元，接近千元關卡，鴻海、聯發科、廣達、緯創、奇鋐、台光電等AI概念股走強。
至9時17分左右，台股加權指數上漲292.16點，為21622.30點。電子股、金融股、代表中小型股票的櫃買指數均上漲。
觀察權值股，台積電早盤上漲23元，至992元，進逼千元關卡，受惠台北電腦展將登場，AI概念股表態，鴻海、聯發科漲約1%，廣達、緯創等漲逾3%，奇鋐、緯穎大漲逾7%。（編輯：楊蘭軒）1140514
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