財部認定越南卜特蘭水泥傾銷 最快7月公告是否反傾銷稅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北21日電）針對台灣區水泥工業同業公會申請對自越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料，課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案，財政部今天公告傾銷調查最後認定結果，相關廠商確有傾銷情事。

此案是否課徵反傾銷稅，預估最快將於7月下旬公告。

關務署說明，財政部2月10日公告初步認定結果，涉案產品確有傾銷事實，但依據經濟部產業損害初步調查結果，認定該傾銷對國內產業有實質損害之虞，無台灣產業在調查期間繼續遭受損害的情事，因此無須對涉案貨物臨時課徵反傾銷稅。

關務署進一步表示，後續調查部分，財政部已依據平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法規定，通知經濟部繼續完成傾銷是否損害台灣產業的最後調查認定，並評估此案對國家整體經濟利益的影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據規定，經濟部應於接獲財政部通知翌日起40天內，作成上述最後調查認定；財政部應於接獲經濟部通知翌日起10天內，提交關稅稅率審議小組審議是否課徵反傾銷稅。

針對相關廠商傾銷差率，關務署指出，Long Son Company Limited、Long Son Industrials Company Limited（關聯製造商）傾銷差率為13.59%；Thang Long Cement Joint Stock Company為19.25%；Vissai Ninh Binh Joint Stock Company為14.82%；Xuan Thanh Cement Joint Stock Company為14.82%；Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company - Vicem Ha Tien Cement Sales & Services Enterprise為14.82%；其他製造商或出口商為23.20%。（編輯：楊凱翔）1140521