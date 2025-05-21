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外匯存底今年以來規模成長 央行持有美債仍增加

2025/5/21 13:43（5/21 13:46 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北21日電）美債殖利率波動加大，立委關切央行持有美債策略是否調整，央行副總裁嚴宗大今天表示，每年外匯存底都成長，央行持有美債今年仍增加。

國際信用評等機構穆迪（Moody’s）上週調降美國債信評等，加上市場憂心美國政府財政，近期美債殖利率劇烈震盪，30年期美債殖利率一度飆破5%。

嚴宗大今天赴立法院財政委員會，國民黨立委廖先翔指出，國際信評調降美國信用評級，央行應思考持有美債策略，並詢問美國總統川普上任以來，央行持有美債情況。

嚴宗大說明，央行持有美債都是到期後轉換，每個時間點都有到期跟新購的美債；廖先翔追問，方向上是持續購入還是減碼，嚴宗大表示，每年外匯存底都在成長，因此央行持有美債今年還是有點增加。

根據央行資料，去年底外匯存底規模為5766.77億美元，到了今年4月，已經升至5828.32億美元。

國民黨立委羅明才同樣關切30年期美債殖利率一度飆破5%，央行是否調節外匯存底美元比例，嚴宗大表示，長期以來，央行隨時注意國際金融情勢，一直都有適度變動調整。

民進黨立委李坤城則詢問匯率議題，他表示，美國銀行（BofA）認為美元偏弱，可能使新台幣兌美元匯率至年底升至28.8元，高盛也預測亞洲各國跟美國進行貿易協商，將使亞幣更難貶值，估新台幣、韓元都將升值，央行看法為何。

嚴宗大表示，投資銀行有自己預測，央行只是參考，因為影響匯率與國際美元走勢因素眾多，央行尊重市場。

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嚴宗大接著說，單是美元弱勢還是強勢，美國國內就有不同看法，央行關切的是維持匯率穩定，目前新台幣匯率相較4月底、5月初已經穩定很多。

至於房市議題，嚴宗大說，央行選擇性信用管制由理事會討論，央行會密切注意房市發展情形，而且考慮相關政策調整時，並非幾個條件而已，是看整個經濟金融情勢、房市狀況，綜合後才做判斷。（編輯：林淑媛）1140521

#央行
#美債
#匯率
#外匯存底
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