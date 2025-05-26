新台幣收盤29.935元 睽違2年多站上29元

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）國際美元走弱，又有出口商月底拋匯潮推波助瀾，新台幣兌美元今天再展強勁升勢，早盤火速挺進29元，由於亞幣普遍升值，央行未死守30元，終場收在29.935元，升8.8分，匯價連5升，睽違2年多，收盤價再次見到29元。

台灣今天呈現股匯不同調，台股開低震盪，終場收在21536.57點，下跌115.67點。不過新台幣兌美元開盤旋即展現猛烈升勢，突破30元整數大關，升幅一路擴大，最高觸及29.857元，勁揚1.66角。

外匯交易員表示，國際美元偏弱震盪，摔至98價位，非美貨幣順勢反彈，今天亞幣普遍走升，新台幣又有出口商月底拋匯助攻，進一步將匯價拱上29元，不過午後外資反手匯出，出口商也不急於一次丟完，升幅略有收斂。

外匯交易員指出，時隔半個月，新台幣匯率再次見到29元，但這波升值與月初的新台幣連2日盤中狂飆逾1元情境大不相同，當時市場確實瀰漫恐慌氛圍，今天台北及元太外匯市場總成交金額為17.085億美元，並未爆出大量，市場情緒相對平靜。

外匯交易員說明，央行月初公開向市場喊話，並表態會記取教訓，不再讓星星之火燎原，近期新台幣匯率緩升而非急升，而且央行除了盤中調節，也同步致電出口商提醒分散拋匯，這些動作都讓市場意識到央行緊盯匯市，廠商也會比較安心。

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央行統計，美元指數今天下挫0.51%，亞幣僅韓元獨憔悴，下跌0.08%，人民幣小升0.07%，日圓升值0.28%，新台幣上漲0.29%。

外匯交易員表示，美國總統川普政策態度反覆、市場對美元資產信心打折扣，這些因素均使美元承壓，在此情境下，有利亞幣偏升，只要新台幣跟著亞幣升值隊伍齊步走，不是獨強，央行不至於大動作干預，今天匯價挺進29元，也在市場意料之中。（編輯：潘羿菁）1140526