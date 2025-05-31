中信銀印度淘金訣竅 分行長：十八般武藝樣樣都要通

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（中央社記者羅元駿台北31日電）印度擁有14億人口，靠著龐大內需加持，成為全球前5大經濟體，近年台灣金融業看好當地金融商機，陸續插旗印度；事實上，中信銀行30年前就遠渡重洋赴當地布局，成為台灣金融業開路先鋒，如今已擁有2家分行，高居台資金融業之冠，未來也持續布局新分行。中信銀卡圖帕克姆分行行長朱志浩笑說，在印度擔任客戶關係經理，「十八般武藝樣樣都要通」。

美中地緣政治風險升溫，帶動全球供應鏈重組，印度位處南亞核心地帶，憑藉人口紅利，吸引外資進駐，繳出經濟亮眼表現，即使去年面臨經濟放緩等波折，不過今年有數據顯示，外資信心逐漸回籠。

追蹤台灣金融業布局印度腳步，2024年台北富邦銀行獲准赴印度申設孟買分行、2025年玉山銀行與國泰世華銀行也取得許可申請孟買分行，足見台灣業者看好當地成長動能。

值得注意的是，中信銀行於1996年就在印度新德里申設分行，在當時創下台灣金融業首例，2012年於南方大城清奈周邊城市設立斯里伯魯德分行，今年更是加碼在古吉拉特邦金融特區（GIFT City）申請設立分行，今年初也已通過金管會獲准申設，中信銀拓展當地市場的廣度、深度，可見一斑。

●中信銀開拓印度動機 源於創辦人辜濂松經貿外交

談起當年中信銀願意開拓印度的原因，中信銀國際法金事業總處長林永健接受中央社專訪表示，起源於中信金創辦人辜濂松的決策，「過去辜創辦人為了強化台灣在國際社會能見度，積極藉由經貿外交方式讓全球知曉台灣」，中信銀透過自身先布局印度市場、設立分行，希望發揮拋磚引玉效應，帶動台灣企業全球布局。

不過先前台灣企業在印度設廠後，接連爆發勞資糾紛、引發抗爭，彭博專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）曾提出看法，認為這是台式管理水土不服。

派駐在印度清奈近5年，目前擔任中信銀卡圖帕克姆行長的朱志浩說，印度當地部分文化會顛覆台灣人的基本認知，舉例來說，對印度員工提出要求，如果他「點頭」，其實是指「不好」、「無法」的意思；若是「搖頭」的話，實際上是「同意」、「好」。

語言隔閡也凸顯為一大挑戰，朱志浩提到，印度幅員遼闊且官方語言多達20幾種，常見的印度語（Hindi）到了清奈所在的坦米爾那都邦（Tamil Nadu），完全不管用，因當地是說坦米爾語，因此英文成印度的交集語言。

不過在印度經營多年的中信銀觀察，管理當地員工就是要將心比心，提供好的薪資待遇與工作環境，都會讓員工備感重視。

因應快速成長的台商需求並強化服務能量，中信銀今年5月把斯里伯魯德分行搬遷至卡圖帕克姆（Kattupakkam），除更靠近清奈之外，銀行也能更貼近台商和印度企業辦公總部聚集區，支援台資和印度製造業、電子業等客戶的資金需求。

朱志浩分享，趁著這次分行搬家的機會，總公司在辦公設備投入相當多資源，當員工看到公司投入資源提升辦公環境，不僅感受到總公司對他們的重視度，員工也會對自己的前景充滿期待，更願意投入工作。

朱志浩也提到，有一次星期六銀行的IT系統有點問題，負責監測系統的行員立刻向他報告，並前往分行處理，整體來說，在卡圖帕克姆分行的員工都很負責且責任心強。他笑說，「當然加班都是依循當地法規人事規定，而且都是有給加班費的」，他很幸運找到一群工作素質優良的好員工。

●商機挑戰並存 協助台商搞懂印度為中信銀利基點

經營印度市場眉角多，也成為中信銀切入機會，協助客戶快速搞懂印度，是中信銀在當地優勢。朱志浩說，在圖帕克姆分行的法金RM（客戶關係經理）除了銀行基本的業務服務外，更多時候是擔任顧問角色。

朱志浩表示，台商初來乍到印度相對陌生，加上印度官方語言眾多，各邦都存在差異，當台商要投資印度，中信銀就可作為台印的溝通橋樑，提出專業意見或是宣導分享等。

朱志浩分享，正是因為有顧問服務，提供企業更多附加價值，在產品價格競爭上就沒有台灣來的那麼強。不過，他說，「這些法金RM就相對要十八般武藝，從文化、知識、法規等向當地人學習吸收後，再去向客戶解釋。」

在印度市場，難免會遇到挑戰，林永健說，這次為了將斯里伯魯德分行搬遷到更靠近清奈市中心的位置，整個申請到印度政府核准，大概花了9個多月，顯示印度行政作業流程較台灣漫長許多。

即使如此，在美中貿易戰後，印度市場仍有明顯成長，尤其在疫情後成為地緣政治受益者、吸引大量外資投入，中信銀在當地仍繳出不錯成績，林永健透露，目前中信銀的海外法金業務市場中，印度市場的成長率與新加坡不相上下。

根據中信金5月召開的第1季法說會資料揭露，中信銀外幣放款成長率來看，東南亞地區放款數為4730億元、年增25%，金額占比最高。其中，海外分行部分新加坡、東京及印度市場放款都有雙位數成長。

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為持續深耕印度市場，中信銀今年更獲金管會同意，將在印度設立古吉拉特邦金融特區（GIFT City）分行。林永健表示，考量印度政府為強化國際金融服務的競爭力並鼓勵境外資金回流，於GIFT City建立國際金融服務中心並提供企業稅務誘因，中信銀為掌握商機、規畫設立GIFT City分行，並預計最快今年下半年可以開幕。

林永健進一步指出，稅務優惠將是GIFT City分行很大的機會，吸引外資將金融業務從新加坡、香港轉至印度；業務範圍也將專注在企業放款和投資，「也不僅是支援服務台商資金所需，也鎖定印度本地的大企業的美元跨境融資服務」。（編輯：潘羿菁）1140531

中信銀表示，趁斯里伯魯德分行搬遷至卡圖帕克姆的機會，總公司在辦公設備投入相當多資源，當員工看到公司投入資源提升辦公環境，不僅感受到總公司對他們的重視度，員工也會對自己的前景充滿期待，更願意投入工作。圖為卡圖帕克姆分行。（中信銀提供）中央社記者羅元駿傳真 114年5月31日