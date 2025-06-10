卓榮泰：大廠以台灣+1與世界連結 同步充實國內投資

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（中央社記者潘姿羽台北10日電）全球供應鏈重組之際，台灣高科技產業布局策略備受矚目。行政院長卓榮泰今天表示，國內大廠將以「台灣+1」的方式與世界連結，全球布局同時，也會充實國內投資，確保台灣在國際領先的製造地位不會改變。

卓榮泰今天出席「114年經濟部產業創新成果聯合頒獎典禮」，他致詞時表示，根據最新瑞士洛桑管理學院（IMD）世界競爭力評比，台灣在67個國家當中，排名第8，細項指標中，「研發總支出占GDP比率」、「企業研發支出占GDP比率」均名列世界前3，顯示台灣從政府到企業界，對投入研發的重視程度受到國際肯定。

全球政經局勢動盪，為企業經營增添挑戰。卓榮泰表示，美國關稅措施快速變化，政策也沒有非常確定，但台灣政府、產業界都有共同理念，未來會維持台灣在國際領先的製造地位，這點絕不改變。

卓榮泰進一步指出，國內大型廠商完成全球布局之前，必須確定會根留台灣， 以「台灣+1」的方式與世界連結，讓台灣居領先地位，同時充實台灣的產業投資，是未來政府與產業共同默契與執行方向。

卓榮泰並表示，政府正研擬AI十大建設，目前由國發會、國科會與相關部會全力研擬計畫內容，將涵蓋數位建設、基礎建設，期許能夠帶動下一波AI發展，並結合半導體、軍工、安控等5大信賴產業，同步起飛，帶領國家科技、經濟領域的發展。

經濟部長郭智輝則表示，這屆得獎者代表著台灣在半導體、AI應用、健康醫療和淨零永續等領域的強大實力，這些人的努力與成就不只推動產業進步，也讓台灣在國際爭光，強大產業創新與經濟韌性。

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今天的經濟部產業創新成果聯合頒獎是經濟部年度盛事，包含「國家產業創新獎」與「國家發明創作獎」，92項成果展現台灣半導體、AI、健康與永續等產業的堅強實力。

組織類卓越大獎由瑞昱半導體、醫揚科技及工研院生醫所拔得頭籌，並表揚4個在政策創新與地方產業推動上具突出表現的政府單位，彰顯產政學研合力推動台灣新經濟動能。（編輯：林淑媛）1140610