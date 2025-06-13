央行出手穩匯 新台幣盤中改寫逾3年新高收盤小貶

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）新台幣匯率今天上演戲劇性翻轉，上午勁揚逾1.5角，進逼29.5元關卡，但央行坐鎮為匯價踩煞車，匯價由升轉貶，收盤收在29.668元，微貶0.8分，不過交投熱絡，台北及元太外匯市場總成交金額達25.155億美元。

美國通膨降溫，點燃市場降息預期，美元指數應聲下挫，非美貨幣展開反彈，新台幣12日爆量強升2.6角，收盤收在29.66元近3年新高價位。

新台幣兌美元今天以29.64元開盤，延續昨日的升值氣焰，一早就展開猛烈升勢，直接攻上盤中高點29.502元，改寫逾3年新高。

外匯交易員表示，眼見新台幣匯價衝高，進逼29.5元關鍵價位，央行加大調節力道，展現穩匯決心；央行強力表態，讓匯價止步於29.5元之前，而後進口商、投信的美元買盤大量湧入，升勢逐步收斂，央行又於尾盤略作調節，終場以小貶作收。

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新台幣今天同步收週線，上週週線終止連9紅後，本週累計升值2.63角或0.89%，週線再次翻升。

外匯交易員分析，央行今天加強防守，但並非刻意守住29.5元，只是不希望新台幣匯率衝太快，就目前觀察，新台幣升值方向很明確，對央行而言，新台幣可以升值，但緩步升值，不要衝第一；接下來就看國際匯市如何牽動，以及外資匯入量能，決定新台幣升值速度，可能呈現鋸齒形緩升。（編輯：張均懋）1140613